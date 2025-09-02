Російський дрон вдарив по автобусу компідприємства в Костянтинівці: поранено троє людей

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: Сергій Горбунов

У вівторок, 2 вересня, російські війська завдали двох ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області. Росіяни застосували ударні FPV-дрони. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«Перший обстріл стався після 7:00, ворожий дрон вразив автобус комунального підприємства, який доставляв працівників на роботу. Внаслідок атаки троє цивільних осіб отримали поранення», — зазначив він.



За словами Горбунова, постраждалих доправили до Дружківки. Усім надали медичну допомогу.



Горбунов уточнив, що другий удар був зафіксований трохи згодом. Пошкоджено підйомний кран та мікроавтобус того ж підприємства. Внаслідок атаки постраждалих немає.





У Костянтинівській МВА додали, що волонтери громадської організації «Проліска Донецька» евакуювали літню мешканку громади до безпечного регіону України.



Раніше ми писали, що вночі російські окупаційні війська атакували Слов'янськ на Донеччині двома ударними безпілотниками «Герань-2». В результаті поранено одну людину.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях