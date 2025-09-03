Обговорили технології та продовження життя до 150 років: у ЗМІ потрапив фрагмент розмови Путіна і Сі Цзіньпіна

Сі Цзіньпін розповів Путіну про технології продовження життя до 150 років. Фото: прес-служба посольства КНР у РФ

Глава Кремля Володимир Путін та президент Китаю Сі Цзіньпін обговорили питання продовження життя за допомогою біотехнологій. Розмову політиків із включеним мікрофоном опублікувало агентство Bloomberg.



72-річний глава КНР заявив 72-річному Путіну, що раніше люди рідко доживали до 70 років, але сьогодні у 70 років ти все ще дитина.



«Завдяки розвитку біотехнологій людські органи можна пересаджувати постійно, і люди зможуть жити все довше і довше і навіть досягти безсмертя», — відповів Путін.



Своєю чергою лідер Китаю додав, що прогнози такі, що в цьому столітті є шанс дожити до 150 років.



Раніше ми писали, що Путін виступив на засіданні Ради глав держав-членів ШОС у Китаї. Зокрема, він зробив низку заяв про вторгнення РФ до України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях