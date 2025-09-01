Путин высказался о вторжении РФ в Украину на саммите ШОС в Китае

Глава Кремля Владимир Путин. Фото: ТАСС

Глава Кремля Владимир Путин выступил на заседании Совета глав государств-членов ШОС в Китае. В частности, он сделал ряд заявлений о вторжении РФ в Украину. Об этом сообщает прокремлевское агентство РИА Новости.

По словам Путина, «кризис в Украине возник не в результате нападения России, а из-за спровоцированного Западом госпереворота в Киеве».

Также лидер Кремля считает, что постоянные попытки Запада «втянуть Украину в НАТО» — среди главных причин конфликта.

Путин надеется, что достигнутые на Аляске «понимания» открывают дорогу к миру. Он пообещал проинформировать коллег по ШОС об итогах саммита с Трампом на Аляске.

«Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности», — заявил Путин.

При этом он отметил, что «принципы ООН верны и незыблемы и по сей день»

По заявлению Путина, «ШОС выступает мощным локомотивом утверждения подлинной многосторонности в мире».