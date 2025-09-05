Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА

Росіяни практично повністю зупинили показове відновлення пошкоджених багатоповерхівок та об'єктів критичної інфраструктури в окупованому місті Рубіжне Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.
За його словами, протягом трьох років місцеві жителі були вкрай незадоволені повільними темпами робіт навіть у порівнянні з сусіднім містом Сіверськодонецьк.
«Нещодавно відновлення взагалі припинилося. З постійними невиплатами зарплат робітникам працювати набридло. По-іншому – не влаштовуватиме підрядників», – зазначив Харченко.
Нагадаємо, що у Київській області збудують житло для переселенців із Луганщини.