Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко. Фото: ЛОВА

Росіяни практично повністю зупинили показове відновлення пошкоджених багатоповерхівок та об'єктів критичної інфраструктури в окупованому місті Рубіжне Луганської області. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Олексій Харченко.



За його словами, протягом трьох років місцеві жителі були вкрай незадоволені повільними темпами робіт навіть у порівнянні з сусіднім містом Сіверськодонецьк.



«Нещодавно відновлення взагалі припинилося. З постійними невиплатами зарплат робітникам працювати набридло. По-іншому – не влаштовуватиме підрядників», – зазначив Харченко.

