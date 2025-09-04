ППО України збила 84 ворожі дрони за ніч атаки РФ

Уламки збитої повітряної цілі РФ.

ППО України знищила 84 ворожих безпілотники за ніч масової атаки. Про це повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ.



З 19:30 3 вересня і до ранку 4 вересня Росія атакувала територію України 112 ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.



За попередніми даними на 09:00, сили ППО збили та придушили 84 «Шахеда» і дрона-імітатора на півночі, півдні та сході країни.







«Зафіксовано влучання 28 ударних БПЛА в 17 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів у 5 місцях», — уточнили в Командуванні Повітряних сил.

Нагадаємо, в ніч на 4 вересня російські дрони вдарили по Слов'янську.