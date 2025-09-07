Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Окупанти атакували FPV-дроном авто під Слов'янськом: загинула жінка

07 вересня 2025, 12:00

Окупанти атакували FPV-дроном авто під Слов'янськом: загинула жінка

Російський дрон атакував цивільну машину під Слов'янськом. Фото: Донецька прокуратура Російський дрон атакував цивільну машину під Слов'янськом. Фото: Донецька прокуратура

Російські війська поцілили ударним FPV-дроном по цивільному автомобілю поблизу Слов'янська. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Інцидент стався вранці 7 вересня 2025 близько 07:19 на ділянці автодороги неподалік міста. Ціллю атаки окупантів стала машина із мирними жителями. Внаслідок прямого влучання безпілотника загинула 61-річна пасажирка.

Ще п'ять жінок віком від 49 до 72 років отримали поранення різного ступеня важкості: черепно-мозкові травми, струс мозку, контузії, порізи, забиття, а також стресову реакцію. Усіх постраждалих було доставлено до медичного закладу, де їм надали необхідну допомогу.

За фактом атаки розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження за статтею про воєнний злочин (ч. 2 ст. 438 КК України).

Російський дрон атакував цивільну машину під Слов'янськом. Фото: Донецька прокуратура

Російський дрон атакував цивільну машину під Слов'янськом. Фото: Донецька прокуратура

Російський дрон атакував цивільну машину під Слов'янськом. Фото: Донецька прокуратура

Нагадаємо, російські війська знищили пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ-Ізюм». В операції використовувалося щонайменше п'ять FPV-дронів, що вказує на спланований характер атаки, а не на одиночний виліт.

ТЕГИ

Організації
Донецька обласна прокуратура
Місця
Донецька область Слов'янськ
Інше
воєнний злочин дронова атака
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
20:36
Російська влада хоче підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми
18:04
Окупанти засудили громадянку України до 16 років колонії за «шпигунство»
15:30
«Жовта стрічка»: проблеми з паливом на ТОТ лише посилюються
13:13
Росія на ТОТ вилучає антени: мешканці ловлять сигнал вночі
11:43
В угрупуванні «ДНР» звільнили з посади «міністра» спорту та туризму
11:05
Росія практично повністю зупинила показове відновлення в окупованому Рубіжному – ОВА
22:41
В окупованому Луганську спалахнула нафтобаза після атаки безпілотників
21:10
Генпрокуратура України розслідує тортури та пограбування з боку «Ахмата» в окупованому Херсоні
16:48
Гауляйтер Сальдо боїться приїжджати в окуповану Херсонщину
13:43
Дрон вразив АГЗС у Тарасівці на окупованій Херсонщині
11:11
На окупованій Херсонщині та Запоріжжі немає вакцини від сказу
10:56
Окупанти залишають людей без зв'язку на Донбасі
08:30
«АТЕШ» фіксує перекидання техніки окупантів із Луганська на Запорізький напрямок
17:32
В окупованому селі на Луганщині ледь не згоріла вулиця через природну пожежу
17:06
Лавров вимагає від світу визнати російську окупацію українських територій
13:47
Плотницький не сидить у в'язниці, а літає до Туреччини: ЗМІ дізналися, як живе колишній голова «ЛНР» у Росії
13:13
В окупованому Сіверськодонецьку через відсутність пального скоротили рух маршруток
13:13
На окупованій Луганщині годинні черги за пальним
09:39
Окупанти готують бойових медиків у коледжі Генічеська
усі новини
15:27
Армія РФ просунулась у Дніпропетровській та Донецькій областях
13:12
За добу Донеччину обстріляли 37 разів: є загиблі та поранені
12:34
Шмигаль привітав українських розвідників із професійним святом
12:00
Окупанти атакували FPV-дроном авто під Слов'янськом: загинула жінка
11:10
Армія РФ атакувала запорізьке підприємство вісьмома «шахедами»
10:21
Вночі та вранці ворог атакував Дніпропетровщину: є загиблі та поранені
09:19
Україна пережила масовану атаку: збито понад 750 повітряних цілей
08:36
Масований удар по Києву: є загиблі, горить будівля Кабміну
17:30
Краматорська громада знову під обстрілом: три удари за сьогодні
16:55
ЗСУ знищили самохідний ЗРК «Бук-М2» російських військ
16:04
В Україні затримано нардепа від ОПЗЖ у справі про державну зраду
15:35
Окупанти просунулися в трьох областях України — Deep State
14:50
Окупанти хочуть прокласти трасу через «Азовсталь» у Маріуполі
14:14
Дрони атакували підстанцію в Брянській області
13:30
ЗС РФ за добу зруйнували 41 дім і п'ять адміністративних будівель у Донецькій області
12:35
У Чернігові скинули листівки із закликом повідомляти координати ЗСУ
12:00
Прем'єр Баварії запропонував повернути українців на батьківщину для служби в армії
11:17
З початку вересня РФ завдала по Україні понад 1300 ударів дронами
10:50
«АТЕШ» фіксує зростання перевезень боєкомплекту на Запорізькому фронті
10:10
Повітряні сили назвали кількість збитих БПЛА за ніч
усі новини
ВІДЕО
Росія атакувала запорізьке підприємство. Фото: Запорізька ОВА Армія РФ атакувала запорізьке підприємство вісьмома «шахедами»
07 вересня, 11:10
Пожежа у будівлі Кабміну. Скріншот Масований удар по Києву: є загиблі, горить будівля Кабміну
07 вересня, 08:36
Удар по ЗРК «Бук-М2» росіян. ЗСУ знищили самохідний ЗРК «Бук-М2» російських військ
06 вересня, 16:55
Дрони атакували підстанцію в Брянській області Дрони атакували підстанцію в Брянській області
06 вересня, 14:14
Скріншот відео: «Новини Донбасу» Москва готує вирішальну битву за Донбас
05 вересня, 21:50
Володимир Зеленський та Роберт Фіцо. Джерело: t.me/V_Zelenskiy_official Зеленський зустрівся з Фіцо і відкрив ділянку євроколії «Ужгород—Чоп»
05 вересня, 21:17
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір