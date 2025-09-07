Окупанти атакували FPV-дроном авто під Слов'янськом: загинула жінка

Російський дрон атакував цивільну машину під Слов'янськом. Фото: Донецька прокуратура

Російські війська поцілили ударним FPV-дроном по цивільному автомобілю поблизу Слов'янська. Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

Інцидент стався вранці 7 вересня 2025 близько 07:19 на ділянці автодороги неподалік міста. Ціллю атаки окупантів стала машина із мирними жителями. Внаслідок прямого влучання безпілотника загинула 61-річна пасажирка.

Ще п'ять жінок віком від 49 до 72 років отримали поранення різного ступеня важкості: черепно-мозкові травми, струс мозку, контузії, порізи, забиття, а також стресову реакцію. Усіх постраждалих було доставлено до медичного закладу, де їм надали необхідну допомогу.



За фактом атаки розпочато досудове розслідування у рамках кримінального провадження за статтею про воєнний злочин (ч. 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, російські війська знищили пасажирський автобус на трасі «Слов'янськ-Ізюм». В операції використовувалося щонайменше п'ять FPV-дронів, що вказує на спланований характер атаки, а не на одиночний виліт.