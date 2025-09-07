Оккупанты атаковали FPV-дроном авто под Славянском: погибла женщина

Российский дрон атаковал гражданскую машину под Славянском. Фото: Донецкая прокуратура

Российские войска нанесли удар ударным FPV-дроном по гражданскому автомобилю вблизи Славянска. Об этом сообщает Донецкая областная прокуратура.

Инцидент произошел утром 7 сентября 2025 года около 07:19 на участке автодороги неподалеку от города. Целью атаки оккупантов стала машина с мирными жителями.

В результате прямого попадания беспилотника погибла 61-летняя пассажирка.

Еще пять женщин в возрасте от 49 до 72 лет получили ранения различной степени тяжести: черепно-мозговые травмы, сотрясение мозга, контузии, порезы, ушибы, а также стрессовую реакцию. Все пострадавшие были доставлены в медицинское учреждение, где им оказали необходимую помощь.



По факту атаки начато досудебное расследование в рамках уголовного производства по статье о военном преступлении (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Напомним, российские войска уничтожили пассажирский автобус на трассе «Славянск—Изюм». В операции использовалось не менее пяти FPV-дронов, что указывает на спланированный характер атаки, а не на одиночный вылет.