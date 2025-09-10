Двоє людей постраждали внаслідок обстрілу у Бєлгородській області РФ

10 вересня Бєлгородська область потрапила під дронову атаку. Відомо про двох постраждалих, також є пошкодження. Про це повідомив губернатор регіону В’ячеслав Гладков.
За його словами, від удару дрона по автомобілю жінка отримала мінно-вибухову травму та сліпе уламкове поранення живота.
Крім того, по медичну допомогу звернувся ще один постраждалий внаслідок атаки БПЛА вранці у Бєлгороді. Чоловіка з мінно-вибуховою травмою та баротравмою госпіталізовано до міської лікарні.
Крім того, у Бєлгородському районі у селищі Дубове після детонації безпілотника пошкоджено фасади та скління двох багатоквартирних будинків.
Раніше ми писали, що вранці 10 вересня БПЛА атакували Бєлгород.
