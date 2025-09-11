ППО України збила 62 з 66 дронів під час нічної атаки РФ

Гелікоптери Мі-8 збивають Шахеди.

В ніч на 11 вересня Росія атакувала територію України 66 ударними БПЛА типу Shahed, «Гербера» та інших моделей. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 09:00 сили протиповітряної оборони знищили або придушили 62 дрони на півночі, півдні та сході.







При цьому зафіксовано влучання 4 ударних БПЛА по трьох локаціях. Подробиці наслідків уточнюються.

Раніше в мережі опублікували відео, на якому вертоліт Мі-8 армійської авіації ЗСУ збиває російський дрон Shahed-136.