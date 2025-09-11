Мі-8 ЗСУ підбив дрон Shahed-136 у повітрі: з'явилося відео

Момент влучання Мі-8 по російському БПЛА.

У мережі опубліковано відео, на якому вертоліт Мі-8 армійської авіації ЗСУ збиває російський дрон Shahed-136. Кадри оприлюднив військовий Telegram-канал «Скадовський Захисник».



На записі видно, як український вертоліт супроводжує безпілотник і відкриває по ньому вогонь. Після влучання Shahed спалахує в повітрі.



Згідно зі звітом Генштабу ЗСУ, тільки за останню добу втрати російських військ склали 890 осіб. Також знищено чотири танки, дві бойові броньовані машини, 22 артилерійські системи, 343 безпілотники оперативно-тактичного рівня, 27 крилатих ракет, 49 одиниць автомобільної техніки та дві важкі вогнеметні системи окупантів.