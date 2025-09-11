ПВО Украины сбила 62 из 66 дронов при ночной атаке РФ

Вертолеты Ми-8 сбивают Шахеды.

В ночь на 11 сентября Россия атаковала территорию Украины 66 ударными БПЛА типа Shahed, «Гербера» и других моделей. Об этом сообщили в Командовании Воздушных Сил ВСУ.



По предварительным данным, по состоянию на 09:00 силы противовоздушной обороны уничтожили или подавили 62 дрона на севере, юге и востоке страны.







При этом зафиксированы попадания 4 ударных БПЛА по трем локациям. Подробности последствий уточняются.

Ранее в сети опубликовали видео, на котором вертолет Ми-8 армейской авиации ВСУ сбивает российский дрон Shahed-136.