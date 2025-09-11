Армія РФ за минулу добу 41 раз обстріляла населені пункти Донецької області: є постраждалі та руйнування

Наслідки російського обстрілу на Донеччині 10 вересня. Фото: ОВА

Впродовж минулої доби російські війська 41 раз обстріляли населені пункти Донецької області, що призвело до жертв і руйнувань. Про це станом на ранок 11 вересня повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

У Покровському районі зафіксовано пошкодження інфраструктури у Новоукраїнці Добропільської громади. У місті Покровськ було повністю знищено приватний будинок.

Найбільше від обстрілів постраждав Краматорський район. У Лимані пошкоджено технічне приміщення та дві господарські будівлі. У Слов'янську зруйновано два будинки та знищено три автомобілі, а також пошкоджено шість будинків та ще дві машини. У Краматорську поранення дістали шестеро людей. У селищі Новодонецьке загинула одна людина, ще трьох поранено; пошкоджено 11 будинків, три адміністративні будівлі та шість автомобілів. У Костянтинівці одна людина загинула, одна поранена, зруйновано 19 приватних будинків, чотири багатоповерхівки та магазин.

У Бахмутському районі пошкоджено два будинки у місті Сіверськ.

За інформацією Філашкіна, протягом минулої доби з лінії фронту вдалося евакуювати 335 осіб, зокрема 76 дітей.