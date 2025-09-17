Росія запустила ракети та дрони: ППО збила 136 цілей

ППО збила 136 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 17 вересня запустила по Україні ракети та дрони із семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 136 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



«Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 і зенітною керованою ракетою С-300 з Ростовської та Курської областей, 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим, понад 100 із них — шахеди», — йдеться у повідомленні.





Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 136 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.



Крім того, зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БПЛА на 13 локаціях.



Раніше ми писали, що російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області.

