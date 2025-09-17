Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Росія запустила ракети та дрони: ППО збила 136 цілей

17 вересня 2025, 10:34

Росія запустила ракети та дрони: ППО збила 136 цілей

ППО збила 136 БПЛА. Фото: Вікіпедія ППО збила 136 БПЛА. Фото: Вікіпедія

Російська армія в ніч на 17 вересня запустила по Україні ракети та дрони із семи напрямків. Протиповітряна оборона збила 136 БПЛА. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.

«Противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 і зенітною керованою ракетою С-300 з Ростовської та Курської областей, 172 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів з напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Чауда — Крим, понад 100 із них — шахеди», — йдеться у повідомленні.



Станом на 09:30 протиповітряна оборона збила 136 БПЛА типу Shahed, Гербера та дронів інших типів на півночі, півдні та сході України.

Крім того, зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БПЛА на 13 локаціях.

Раніше ми писали, що російські окупаційні війська вночі 17 вересня атакували Дружківку та Краматорськ у Донецькій області.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Україна
Події
Війна
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
11:45
ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична
11:02
В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР
10:51
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
16:59
Путін онлайн «відкрив» у Волновасі та Маріуполі лабораторії гігієни та епідеміології
15:56
Гори відходів та вибухи балонів: реальність мешканців Луганщини та Донеччини під окупацією
15:55
Окупанти заборонять школярам ТОТ месенджери, крім «MAX»
13:13
В окупованій Донецькій області штрафують за «неправильне сміття»
09:32
ЗСУ підтвердили ураження командних пунктів армії РФ у Донецькій області
15:49
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
15:43
Мільярди на воду Донбасу зникли: розслідування про корупцію в РФ
14:48
Окупанти з «ЛНР» «судять» ще двох бійців «Азову»
15:38
У Сіверськодонецьку пролунав вибух і серія детонацій: спалахнув дах житлового будинку
15:58
Окупанти проводять «уроки мужності» для дітей на ТОТ
15:20
Пропаганда «ДНР» приховала факти про пошкоджені військові бази у Донецьку під час обстрілу — ФОТО
14:20
В окупованому Донецьку з 13 вересня закриють рух по головному мосту
09:29
На окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді: шахти припиняють видобуток – ОВА
14:21
В окупованому Селидовому Донецької області російський банк нібито запустив виїзне обслуговування населення
12:40
Окупанти знову пообіцяли «відродити туризм» на захоплених землях
10:49
В окупованому Лисичанську пролунали вибухи: повідомляють про «приліт», над містом дим
21:15
«ЛНР» заборонила «неліцензовані» системи супутникового телебачення з українськими каналами
усі новини
11:51
Обстріл Дружківки: у ДСНС розповіли подробиці атаки дрона на пожежну частину
11:45
ТОТ Херсонщини залишилися без палива — ситуація критична
11:12
Армія РФ увечері атакувала Краматорськ дронами: є пошкодження
11:02
В армії РФ калічать солдатів за втечу з фронту — ГУР
10:51
В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
10:34
Росія запустила ракети та дрони: ППО збила 136 цілей
10:32
Російська армія просунулася у Куп'янську – DeepState
10:27
У Запорізькій області російський дрон атакував маршрутку
10:20
ЗСУ взяли в полон прибічника головоріза «Джамбо» з ПВК «Вагнер»
09:59
Російські окупанти вдарили по підстанціях української залізниці
09:56
Армія РФ атакувала об'єкти інфраструктури у Кіровоградській та Черкаській областях
09:26
Партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом
09:12
ЗСУ дронами знищили укріплення російських військ на Краматорському напрямку: кадри
09:10
В Україні масово затримуються потяги через удари по залізниці
08:59
Війська Росії за добу обстріляли кілька населених пунктів Донеччини: загинула одна людина, ще дев'ять – поранені
08:47
Вночі росіяни вдарили по будівлі ДСНС у Дружківці та по готелю у Краматорську
22:47
«Росія планує ще дві важкі наступальні кампанії», – Зеленський
22:04
У DeepState розповіли про ситуацію у Серебрянському лісі та Ямполі, які намагається окупувати Росія
21:04
ЗСУ відбили штурм російських військ на мотоциклах на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена
20:42
Адміністрація Трампа схвалила першу військову допомогу Україні за гроші союзників по НАТО – ЗМІ
усі новини
ВІДЕО
Дим після вибухів в окупованому Донецьку. Фото: соцмережі В окупованому Донецьку пролунали вибухи: над містом підіймається дим
17 вересня, 10:51
«Каскад» потрапив у полон патрульної поліції й не міг у це повірити. ЗСУ взяли в полон прибічника головоріза «Джамбо» з ПВК «Вагнер»
17 вересня, 10:20
Диверсія на залізничному вузлі на околицях Єкатеринбурга. Партизани паралізували залізничний вузол під Єкатеринбургом
17 вересня, 09:26
Удар по укріпленню окупантів на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ дронами знищили укріплення російських військ на Краматорському напрямку: кадри
17 вересня, 09:12
Штурм окупантів на мотоциклах на Лиманському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ відбили штурм російських військ на мотоциклах на Лиманському напрямку: вся група окупантів знищена
16 вересня, 21:04
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Фото: Генштаб ЗСУ Росія з початку року втратила понад 300 тисяч солдатів у війні проти України – Сирський
16 вересня, 20:09

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір