На окупованій Луганщині сталася аварія на магістральному водоводі: міста та селища залишилися без води

Аварія на водоводі на окупованій Луганщині. Фото: «Луганськвода»

18 вересня через аварію на магістральному водоводі припинили водопостачання низки територій в окупованій Луганській області. Про це стало відомо із повідомлення окупаційного підприємства «Луганськвода».



Припинили подачу води у міста Перевальськ, Кипуче та Зоринськ, селища Дубове, Кипуча, Софіївка, Ганнівка, Новий, Ломуватка, Вергулівка, Старе, Карпати, Ящикове, Бугаївка, Селезнівка та Іванівське, села Сабівка та Замківка



Скоротили подачу води у міста Алчевськ на 50%, Брянка на 80% та Алмазна на 50%.



«При скороченому режимі можлива повна відсутність води у деяких споживачів. Відновлення колишнього режиму та обсягу подачі води проходитиме поетапно – орієнтовно до 19-20 вересня», – сказали у підприємстві загарбників.

Нагадаємо, що на окупованій Луганщині вугледобувна галузь у занепаді, шахти припиняють видобуток.