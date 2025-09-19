Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі

Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

19 вересня 2025, 20:56

На Херсонщині сталося потрійне вбивство.

У захопленому Росією селі Козачі Табори на Херсонщині російські окупанти розстріляли місцевих жителів, 62-річного Віктора Гладкого, його дружину, 64-річну Ольгу Гладку, а також їхнього сусіда Віктора Надєєва. Трагедія сталася 17 вересня. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.

За словами невістки Гладких Юлії, окупанти мали претензії до Віктора Надєєва. За чоловіка вирішили заступитися пенсіонери Віктор та Ольга. Російські солдати вистрілили Вікторові в ногу, а родина забрала його додому.

Юлія розповіла, що згодом солдати, які були в алкогольному сп'янінні, повернулися до пенсіонерів. Вони звинуватили Надєєва у зв'язках із СБУ, а подружжя — у приховуванні «зрадника». Після цього вони застрелили всіх трьох.



«Вони добу мертві в будинку лежали, не підпускали до них. Всі почули постріли, але ніхто не побіг на допомогу. Розумієте, вбили батьків чоловіка нізащо. Він плаче другий день, а ці суки живуть. Прикро, що його батьки завжди приходили на допомогу іншим: горить будинок — його батько біжить допомагати гасити, у сусіда — вони прийшли на допомогу. А були б як інші — сиділи б під ліжком — і лишилися живі. Його батьки навіть онуків не встигли побачити, вони народилися під час окупації за кордоном», — розповіла родичка вбитих.

Поки що невідомо чи затримали військових за потрійне вбивство.

Раніше ми повідомили, що окупаційна влада намагається приховати вбивство цивільних своїми військами на тимчасово окупованих територіях України.

