Окупанти розстріляли пенсіонерів на Херсонщині: з'явилися деталі

На Херсонщині сталося потрійне вбивство. Фото: ASTRA

У захопленому Росією селі Козачі Табори на Херсонщині російські окупанти розстріляли місцевих жителів, 62-річного Віктора Гладкого, його дружину, 64-річну Ольгу Гладку, а також їхнього сусіда Віктора Надєєва. Трагедія сталася 17 вересня. Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.



За словами невістки Гладких Юлії, окупанти мали претензії до Віктора Надєєва. За чоловіка вирішили заступитися пенсіонери Віктор та Ольга. Російські солдати вистрілили Вікторові в ногу, а родина забрала його додому.



Юлія розповіла, що згодом солдати, які були в алкогольному сп'янінні, повернулися до пенсіонерів. Вони звинуватили Надєєва у зв'язках із СБУ, а подружжя — у приховуванні «зрадника». Після цього вони застрелили всіх трьох.





«Вони добу мертві в будинку лежали, не підпускали до них. Всі почули постріли, але ніхто не побіг на допомогу. Розумієте, вбили батьків чоловіка нізащо. Він плаче другий день, а ці суки живуть. Прикро, що його батьки завжди приходили на допомогу іншим: горить будинок — його батько біжить допомагати гасити, у сусіда — вони прийшли на допомогу. А були б як інші — сиділи б під ліжком — і лишилися живі. Його батьки навіть онуків не встигли побачити, вони народилися під час окупації за кордоном», — розповіла родичка вбитих.



Поки що невідомо чи затримали військових за потрійне вбивство.



Раніше ми повідомили, що окупаційна влада намагається приховати вбивство цивільних своїми військами на тимчасово окупованих територіях України.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях