Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали

19 сентября 2025, 20:56

Оккупанты расстреляли пенсионеров в Херсонской области: появились детали

В Херсонской области произошло тройное убийство. Фото: ASTRA В Херсонской области произошло тройное убийство. Фото: ASTRA

В захваченном Россией селе Казачьи Лагери в Херсонской области российские оккупанты расстреляли местных жителей, 62-летнего Виктора Гладкого, его жену, 64-летнюю Ольгу Гладкую, а также их соседа Виктора Надеева. Трагедия произошла 17 сентября. Об этом передает телеграм-канал ASTRA.

По словам невестки Гладких Юлии, оккупанты имели претензии к Виктору Надееву. За мужчину решили заступиться пенсионеры Виктор и Ольга. Российские солдаты выстрелили Виктору в ногу, а семья забрала его к себе домой.

Юлия рассказала, что спустя время солдаты, которые были в алкогольном опьянении, вернулись к пенсионерам. Они обвинили Надеева в связях с СБУ, а супругов — в укрывательстве «предателя». После этого они застрелили всех троих.



«Они сутки мертвые в доме лежали, не подпускали к ним. Все слышали выстрелы, но никто не побежал на помощь. Понимаете, убили родителей мужа ни за что. Он плачет второй день, а эти суки живут. Обидно, что его родители всегда приходили на помощь другим: горит дом — его отец бежит помогать тушить, у соседа проблемы — они пришли на помощь. А были бы как другие — сидели бы под кроватью — и остались живы. Его родители даже внуков не успели увидеть, они родились во время оккупации за границей», — рассказала родственница убитых.

Пока неизвестно задержали ли военных за тройное убийство.

Ранее мы сообщили, что оккупационные власти пытаются скрыть убийство гражданских своими войсками на временно оккупированных территориях Украины. 

