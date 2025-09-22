Українські спецпризначенці знищили російських пілотів дронів у Донецькій області

Позиція російських пілотів дронів на Донеччині. Фото: кадр із відео

8-й полк спеціального призначення Сил спеціальних операцій ЗСУ виявив та знищив російський екіпаж БПЛА у Донецькій області. Про це повідомили у 8-му полку.



Вдень пілоти ССО уважно відстежували позицію пілотів ЗС РФ, щоб встановити їхню чисельність. А вночі, коли окупанти намагалися виставити чи замінити свої дрони, українські бійці завдали удару з повітря. Як результат – ліквідовані два пілоти росіян.

Нагадаємо, що українська армія поступово витісняє російські війська під містом Добропілля на Донеччині.