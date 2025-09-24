Україна отримає новий пакет допомоги від Канади

Канада виділяє 92 млн гривень на посилення кібербезпеки України в рамках Талліннського механізму — міжнародної ініціативи, яка координує допомогу від 12 країн у зміцненні кіберстійкості. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства цифрової трансформації України.



«Кошти спрямують на посилення захисту критичної інфраструктури, протидію кіберзагрозам, закупівлю обладнання та створення систем виявлення та запобігання атакам», — йдеться у повідомленні.



Канадські партнери вже обрали шість проєктів на фінансування. Серед них – Державна судова адміністрація України, Чорнобильська АЕС та Державна прикордонна служба України.



Фінансування надходитиме через US Civilian Research & Development Foundation (CRDF Global) — організація, яка має досвід запровадження проєктів технічної допомоги в Україні.



