У Сочі евакуювали пляжі через загрозу атаки морських дронів

Місто Сочі

У російському місті Сочі евакуювали людей із пляжів на тлі повідомлень про атаки в акваторії Чорного моря із застосуванням морських безпілотників. Про це повідомив мер міста Андрій Прошунін у своєму Telegram-каналі. За його словами, міська влада ухвалила рішення про «превентивні заходи» і тимчасово вивела відпочиваючих з узбережжя.



«Ситуація на території курорту залишається штатною. У разі реальної загрози буде включено системи сповіщення у всіх районах. Просимо мешканців та гостей зберігати спокій», — написав Прошунін.



Окремо зазначається, що режим загрози атаки безпілотників діє по всій території Краснодарського краю.

Нагадаємо, Новоросійськ атакували БПЛА та безекіпажні катери.