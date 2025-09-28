Окупанти просунулися в трьох областях України — DeepState

Російські війська просунулися на території одразу трьох областей України — Запорізької, Дніпропетровської та Донецької. Про це у неділю, 28 вересня, повідомили аналітики проєкту DeepState.



За їхніми даними, противник зафіксований біля села Новоіванівка (Гуляйпільська громада, Пологівський район Запорізької області), поблизу села Калинівське (Синельниківський район Дніпропетровської області), а також у селі Удачне (Покровський район Донецької області).

Скріншот: DeepState

«Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Новоіванівки, Калинівського та Удачного», — зазначили аналітики DeepState.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку наші захисники зупинили 59 штурмів агресора в районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Червоний Лиман, Сухецьке, Новоекономічне, Миколаївка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Котлярівка та Дачне.

Нагадаємо, армія РФ просунулась у селі Шандриголово Донецької області, у селі Березове на Дніпропетровщині, а також поблизу сіл Новоіванівка та Ольгівське у Запорізькій області.