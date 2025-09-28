Оккупанты продвинулись в трех областях Украины — DeepState

Российские войска продвинулись на территории сразу трех областей Украины — Запорожской, Днепропетровской и Донецкой. Об этом в воскресенье, 28 сентября, сообщили аналитики проекта DeepState.



По их данным, противник зафиксирован возле села Новоивановка (Гуляйпольская громада, Пологовский район Запорожской области), в районе села Калиновское (Синельниковский район Днепропетровской области), а также в поселке Удачное (Покровский район Донецкой области).

Скриншот: DeepState

«Карта обновлена. Враг продвинулся вблизи Новоивановки, Калиновского и Удачного», — отметили аналитики DeepState.



По данным Генерального штаба ВСУ, на Покровском направлении наши защитники остановили 59 штурмов агрессора в районах населенных пунктов Владимировка, Никаноровка, Красный Лиман, Сухецкое, Новоэкономическое, Николаевка, Лисовка, Зверово, Котлино, Удачное, Новониколаевка, Котляровка и Дачное.

Напомним, армия РФ продвинулась в селе Шандриголово Донецкой области, в селе Березовое на Днепропетровщине, а также вблизи сел Новоивановка и Ольговское в Запорожской области.