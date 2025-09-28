Лавров та Рубіо провели жорсткий діалог у Нью-Йорку

Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров

Між міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим та державним секретарем США Марко Рубіо у Нью-Йорку відбулася напружена розмова з українського питання. Переговори пройшли за зачиненими дверима і тривали близько години.



За інформацією китайського порталу Sohu та інших джерел, позиції сторін конфлікту в Україні різко розійшлися . Проте учасники зустрічі підтвердили зацікавленість у пошуку шляхів мирного врегулювання та послалися на домовленості, досягнуті раніше на саміті в Алясці. Однак до реального консенсусу поки що не дійшло.



Марко Рубіо під час обговорення повторив заклик президента США Дональда Трампа припинити вбивства і вимагав від Москви конкретних кроків для досягнення довгострокового врегулювання. Сергій Лавров у свою чергу заявив про неприйнятність сценаріїв, які, на думку Росії, лише затягують конфлікт.

Переговори відбулися в рамках Генасамблеї ООН та проходили на тлі високої напруженості у закритому форматі. «Держсекретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров "явно зіткнулися" під час зустрічі в Нью-Йорку 24 вересня», — зазначає портал.

Нагадаємо, Трамп назвав російську армію «паперовим тигром» і додав, що народ Росії не усвідомлює всіх масштабів економічної шкоди, завданої президентом Володимиром Путіним.