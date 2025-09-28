Донецк Мариуполь Славянск Макеевка Луганск Покровск Краматорск Бахмут Вода на Донбассе

Лавров и Рубио провели жесткий диалог в Нью-Йорке

28 сентября 2025, 17:19

Между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и государственным секретарем США Марко Рубио в Нью-Йорке состоялась напряженная беседа по украинскому вопросу. Переговоры прошли за закрытыми дверями и продолжались около часа.

По информации китайского портала Sohu и других источников, позиции сторон по конфликту в Украине резко разошлись. Тем не менее участники встречи подтвердили заинтересованность в поиске путей мирного урегулирования и сослались на договоренности, достигнутые ранее на саммите в Аляске. Однако до реального консенсуса пока не дошло.

Марко Рубио в ходе обсуждения повторил призыв президента США Дональда Трампа прекратить убийства и потребовал от Москвы конкретных шагов для достижения долгосрочного урегулирования. Сергей Лавров, в свою очередь, заявил о неприемлемости сценариев, которые, по мнению России, лишь затягивают конфликт.

Переговоры состоялись в рамках Генассамблеи ООН и проходили на фоне высокой напряженности в закрытом формате. «Госсекретарь США Марко Рубио и министр иностранных дел России Сергей Лавров „явно столкнулись“ во время встречи в Нью-Йорке 24 сентября», — отмечает портал.

Напомним, Трамп назвал российскую армию «бумажным тигром» и добавил, что народ России не осознает всех масштабов экономического ущерба, нанесенного президентом Владимиром Путиным.

@novosti.dn.ua

