«Гербери» влучили у вантажний поїзд з колодами — не військовий ешелон

В результаті атак РФ безпілотниками типу «Гербера» був уражений вантажний поїзд, що віз колоди, пісок і зерно — це не був «військовий ешелон», як повідомлялося раніше. Інформацію підтвердив фахівець зі зв'язку та РЕБ Сергій «Флеш» Бескрестнов.



За його словами, машиніст вижив: отримав контузію і легкі опіки голови; його стан зараз стабільний. На опублікованих кадрах присутнє управління «шахедами» з камерою — появу подібних БПЛА експерт прогнозував раніше.

Бескрестнов зазначає, що застосування «шахедів» з онлайн-керуванням по рухомих цілях має обмеження: це не «Ланцет», керування менш динамічне. При цьому найбільший ризик становлять залізничні склади, групові перевезення і велика техніка — маломірні цілі не є пріоритетними для бойової частини в 50 кг.



Технічно в основі таких ударних БПЛА лежать китайська камера і радіомодем; практична дальність застосування — до 200 км, проте технологія дозволяє виходити й на 400 км, попереджає експерт.

Раніше в Міноборони РФ заявляли, що нові «Шахеди» атакували ешелон із паливом у Чернігівській області.