Чехія планує передати Україні 30 модернізованих Т-72M4

Авторитетний чеський військовий оглядач praisethesteph повідомив, що начальник Генерального штабу армії Чехії Карел Ржешка заявив про намір рекомендувати уряду після завершення ремонту і модернізації передати Україні 30 танків T-72M4 CZ (а також, ймовірно, 3 ремонтно-евакуаційні машини на цій базі).

T-72M4 CZ — це чеська комплексна модернізація радянського танка Т-72М/М1.

Основні покращення:

британський дизельний двигун Perkins CV-12 з турбонаддувом на 1000 к.с.;

двигун та трансмісія об'єднані у швидкозмінний модуль, який можна замінити у польових умовах;

нова багатошарова комбінована броня та динамічний захист DYNA-72 ;

розроблені нові бронебійні снаряди з вольфрамовим сердечником для 125-мм гармати 2А46М.

Раніше Су-27 високоточним ударом бомби GBU-62 JDAM-ER знищив будинок із російськими військовими.