Під Покровськом втрати російської армії у піхоті зросли майже на 30% – ЗСУ

03 жовтня 2025, 15:21

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації у вересні втрати російських військ у піхоті зросли майже на 30%. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Так, минулого місяця українські військові знешкодили 1851 окупанта, з них безповоротні втрати – 1202, санітарні – 649. А в серпні бійці ЗСУ знешкодили 1456 загарбників: 928 – безповоротні, 528 – санітарні.

У вересні захисники міста Покровськ знищили три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та посадили 3248 повітряних цілей – дронів та «крил». Завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили «шахедів» на 50% більше, ніж у серпні.

«Зростання втрат противника – не лише результат безуспішних спроб атакувати та захопити Покровськ, а й злагоджених дій захисників агломерації. Вивчаємо методи та характер інфільтраційних дій противника. За результатами аналізу блокуємо спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ. Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їхнього накопичення та підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі «кілзони», запускаючи FPV-дрони на кілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника в його логістичних коридорах», – розповіли у корпусі.

У селі Звірове підрозділи 7-го корпусу утримують позиції по південних околицях забудови. На шляхах проходу загарбників обладнані відрізні блокувальні рубежі. Ударно-пошукові загони знищують окремі групи ЗС РФ, які потрапляють у Покровськ.

«Одночасно окупанти не залишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитися та атакувати місто Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості для перерізання одного з логістичних шляхів. Підрозділи корпусу дають відсіч противнику, діючи з урахуванням наявних сил та засобів», – додали у 7-му корпусі ДШВ.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.

ТЕГИ

Місця
Покровськ Мирноград
Організації
ЗСУ ЗС РФ
Інше
Війна Ситуація на фронті Піхота Наступ РФ Втрати РФ
