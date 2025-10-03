Під Покровськом втрати російської армії у піхоті зросли майже на 30% – ЗСУ

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

У районі Покровсько-Мирноградської агломерації у вересні втрати російських військ у піхоті зросли майже на 30%. Про це повідомили у пресслужбі 7-го корпусу Десантно-штурмових військ ЗСУ.



Так, минулого місяця українські військові знешкодили 1851 окупанта, з них безповоротні втрати – 1202, санітарні – 649. А в серпні бійці ЗСУ знешкодили 1456 загарбників: 928 – безповоротні, 528 – санітарні.



У вересні захисники міста Покровськ знищили три танки, вивели з ладу 41 гармату та РСЗВ, збили та посадили 3248 повітряних цілей – дронів та «крил». Завдяки початку використання спеціальних дронів-перехоплювачів у небі над Покровськом знешкодили «шахедів» на 50% більше, ніж у серпні.



«Зростання втрат противника – не лише результат безуспішних спроб атакувати та захопити Покровськ, а й злагоджених дій захисників агломерації. Вивчаємо методи та характер інфільтраційних дій противника. За результатами аналізу блокуємо спроби нових диверсійних груп проникнути у Покровськ. Завдяки вдалим діям екіпажів дронів частіше вдається уражати росіян у місцях їхнього накопичення та підходах до передових позицій наших військових. Поступово розширюємо межі «кілзони», запускаючи FPV-дрони на кілька десятків кілометрів у тил ворога. Посилюємо ураження противника в його логістичних коридорах», – розповіли у корпусі.



У селі Звірове підрозділи 7-го корпусу утримують позиції по південних околицях забудови. На шляхах проходу загарбників обладнані відрізні блокувальні рубежі. Ударно-пошукові загони знищують окремі групи ЗС РФ, які потрапляють у Покровськ.



«Одночасно окупанти не залишають спроб оточити Покровськ. Ворог посилює тиск, щоб наблизитися та атакувати місто Мирноград з півночі та сходу. На захід від Покровська ворог отримав додаткові можливості для перерізання одного з логістичних шляхів. Підрозділи корпусу дають відсіч противнику, діючи з урахуванням наявних сил та засобів», – додали у 7-му корпусі ДШВ.

Нагадаємо, що Росія за вересень втратила майже 22,5 тисячі військових та понад пів сотні танків на Східному напрямку.