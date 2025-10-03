Під час наступу ЗСУ у Курській області у 2024 році загинули 60 російських строковиків

У Курській області РФ під час наступу українських військовослужбовців влітку та восени 2024 року загинули щонайменше 60 російських строковиків. Про це повідомляє видання «Важливі історії».



Майже половина з них загинула протягом перших семи днів після початку операції ЗСУ 6 серпня 2024 року. У вересні загинули щонайменше 20 людей.



Середній вік загиблих строковиків — близько 20 років. Серед них виявилися призовники з 34 російських регіонів: по п'ять — із Краснодарського та Красноярського країв, чотири — з Алтайського краю та по троє — із Ямало Ненецького АО, Комі, Бурятії та Дагестану.



За підрахунками журналістів, ще понад 60 солдатів-строковиків можуть вважатися зниклими безвісти у Курській області.



Раніше ми писали, що під Вовчанськом Харківської області українські військовослужбовці вдарили по позиціях російських окупантів. Внаслідок цього виявлено втрати армії РФ.

