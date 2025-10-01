Военнослужащие разгромили укрепления армии РФ под Волчанском: ликвидировано шесть оккупантов

Военные разгромили укрепления армии РФ. Фото: скриншот

Под Волчанском Харьковской области украинские военнослужащие ударили по позициям российских оккупантов. В результате этого выявлены потери армии РФ. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.



«Дронари и артиллерия пограничной бригады «Гарт» под Волчанском разгромили вражеские укрепления: уничтожили пушку, БМП, средства связи и два места запуска БПЛА», — говорится в сообщении.



Кроме того, военные ликвидировали шесть российских захватчиков.



Ранее мы писали, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала двух агентов ГРУ, которые корректировали комбинированные удары российских войск по Донецкой области.

