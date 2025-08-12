На Покровський напрямок виділено додаткові сили ЗСУ — Генштаб

Ілюстративне фото, Генштаб ЗСУ

Додаткові сили та засоби Збройних сил України виділено на Покровський напрямок у Донецькій області. Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Противник використовує перевагу в чисельності та, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається проникати малими групами через першу лінію наших позицій. Рішенням Головнокомандувача виділено додаткові сили та засоби для виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони», — йдеться у повідомленні Генштабу.

Нагадаємо, раніше в оперативно-стратегічному угрупованні військ ЗСУ «Дніпро» (ОСУВ «Дніпро») спростували факт глибокого прориву ЗС РФ на Добропільському та Покровському напрямках у Донецькій області. Згідно з опублікованою заявою, замість прориву має місце «просочування малих груп повз першу лінію українських позицій».

«Інфільтрація таких груп, хоч і тягне за собою необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже неодноразово викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях у районі Покровсько-Мирноградської агломерації», — заявили в ОСУВ «Дніпро».