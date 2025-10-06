Вибухи в Запоріжжі: РФ завдала удару по промисловому об'єкту

Результат атаки РФ у Запорізькій області.

6 жовтня російські війська завдали ударів по Запоріжжю. Вибухи пролунали у кількох районах міста. Про це повідомив офіційний Telegram-канал начальника Запорізької ОВА Івана Федорова.



«Попередньо постраждалих на цей момент немає. Повітряна тривога звучить на всій території області. Не нехтуйте правилами безпеки», - зазначив голова ОВА.



За його словами, ворог атакував територію одного із промислових підприємств міста. У Запорізькій області зберігається загроза ударів швидкісних ракет. Мешканців закликають залишатися в укриттях до оголошення відбою тривоги.

Нагадаємо, минулої доби російська армія 37 разів атакувала населені пункти Донецької області. Є загиблі та поранені серед цивільних, пошкоджені житлові будинки та об'єкти інфраструктури.