Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області

Диверсія під окупованим Токмаком. Фото: АТЕШ

Агенти руху українців та кримських татар «АТЕШ» провели диверсію на залізниці у районі Верхнього Токмака Запорізької області (координати 47°13'22.2"N 36°18'21.9"E).

Внаслідок вибуху пошкоджено ключову релейну шафу, що тимчасово зупинило рух воєнних вантажів у напрямку Запорізької та Херсонської областей.

За даними «АТЕШ», саме через цю ділянку окупанти регулярно перевозили військову техніку, боєприпаси, паливо та особовий склад. Тепер логістичні ланцюжки порушені, що викликає затримки поставок та збої у постачанні на лінії фронту.

Це, у свою чергу, змушує російські війська скорочувати темпи наступальних дій та відтерміновувати підготовку нових атак.

«Кожна диверсія “АТЕШ” наближає свободу України і робить війну ближчою до будинку ворога», — наголосили в організації.

Нагадаємо, українські партизани провели диверсію на залізниці у Волновасі Донецької області.