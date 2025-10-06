DeepState: окупанти просунулися на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій в Україні. Згідно з новими даними, російські війська просунулися поблизу населених пунктів Новоіванівка, Ольгівське та Вишневе у Запорізькій області, а також біля села Тернове у Дніпропетровській області.

«Мапа оновлена. Ворог просунувся в районах Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та Тернового», — повідомили аналітики «DeepState.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують зачищати територію та проводять ударно-пошукові заходи у місцях, де російські бійці здійснили «марш-кидок» у бік Золотого Колодязя та Кучеревого Яру в Покровському районі Донецької області.