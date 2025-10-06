Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

DeepState: окупанти просунулися на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках

06 жовтня 2025, 09:12

DeepState: окупанти просунулися на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках

Аналітичний проєкт DeepState оновив інтерактивну карту бойових дій в Україні. Згідно з новими даними, російські війська просунулися поблизу населених пунктів Новоіванівка, Ольгівське та Вишневе у Запорізькій області, а також біля села Тернове у Дніпропетровській області.

Скріншот: DeepState Скріншот: DeepState

«Мапа оновлена. Ворог просунувся в районах Новоіванівки, Ольгівського, Вишневого та Тернового», — повідомили аналітики «DeepState.

Нагадаємо, ЗСУ продовжують зачищати територію та проводять ударно-пошукові заходи у місцях, де російські бійці здійснили «марш-кидок» у бік Золотого Колодязя та Кучеревого Яру в Покровському районі Донецької області.

ТЕГИ

Місця
Запорізька область Дніпропетровська область Вишневе Тернове Новоіванівка
Інше
просування окупантів на фронті
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ОКУПАЦІЯ УСЕ
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
13:43
У РФ розпустили 88-у бригаду «Еспаньола»: окупанти перейдуть в інші частини
12:00
У Криму знову скоротили зарплати бюджетникам — «Жовта Стрічка»
22:30
Загарбники в окупації готують репресії проти батьків через навчання їх дітей в українських школах
21:35
Росія хоче під'єднати Запорізьку АЕС до власної енергосистеми — Сибіга
14:14
У Бердянську критичний дефіцит лікарів на тлі окупації
12:25
У Луганську «відправили під суд» захисницю України
12:22
Окупанти шукають «вожатих» для таборів на ТОТ України
11:44
На ТОТ Херсонщини медичні відходи РФ викидають на звалища
11:10
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
10:53
Харцизьк третій місяць без води: Ольхівське водосховище обміліло
18:55
Двом українським підліткам, які отримали повістки від окупантів, вдалося врятуватись в Україні
16:38
Автозаправки закриваються: російська криза вдарила по окупованому Донбасу
13:35
Удар українського дрона по машині Леонтьєва потрапив на відео
12:59
На ТОТ Херсонщини вводять ліміт на пальне
11:48
Через удар безпілотника помер представник окупаційної влади Нової Каховки
11:00
В окупованому Донецьку біля «Донбас Арени» розгорнули прапор України
10:32
У Новій Каховці важко поранено представника окупаційної влади
23:11
У Сіверськодонецьку окупанти збираються демонтувати ще чотири багатоповерхівки – ОВА
22:03
«Це загроза для абсолютно всіх»: ситуація на Запорізькій АЕС критична – Зеленський
усі новини
09:55
На боці Росії у війні проти України беруть участь до 5 тисяч кубинців — Reuters
09:55
Сили оборони взяли в полон наркоманів і колаборантів РФ під Покровськом
09:47
Спроба прорвати блокаду Гази завершилася депортацією учасників місії Global Sumud
09:33
У Нижегородській області РФ дрони атакували, ймовірно, завод вибухових речовин
09:27
Трьох людей поранено внаслідок атак армії РФ за добу в Донецькій області
09:12
DeepState: окупанти просунулися на Запорізькому та Дніпропетровському напрямках
08:58
РФ завдала удару ФАБ-3000 по мосту через Сіверський Донець під Слов'янськом
08:42
Партизани паралізували воєнні перевезення окупантів у Запорізькій області
08:09
Росія атакувала Харків ударними дронами: є постраждалі
21:42
У Краматорську вперше зафіксовано удар дроном на оптоволокні
18:10
Вчителі на прифронтових територіях отримуватимуть щомісячну надбавку 4000 грн — Свириденко
18:01
Військові продовжують зачищати територію в районі Золотого Колодязя та Кучеревого Яру
17:35
У дворах Вугледара — стихійні кладовища: тіла загиблих не перезахоронюють уже рік
14:57
Понад 400 Шахедів, «Калібри» та «Кинджали»: Чим Росія сьогодні атакувала Україну
12:12
Обстріли Донецької області: у Слов'янську поранено 5 людей, у Дружківці є загиблий
17:28
DeepState: Сили оборони звільнили кілька населених пунктів у Дніпропетровській області
16:31
Китай допомагає Росії визначати цілі для ракетних атак в Україні
15:00
Сили спецоперацій ЗСУ уразили ракетоносій «Буян-М», що йшов у Каспійське море
14:19
Росія обстріляла потяг «Шостка—Київ»: десятки поранених
12:51
Росія протягом доби завдала майже двох тисяч ударів по Донеччині
усі новини
ВІДЕО
Наркозалежні та зрадники потрапили в полон СОУ під Покровськом. Сили оборони взяли в полон наркоманів і колаборантів РФ під Покровськом
06 жовтня, 09:55
Момент удару російської ФАБ-3000 по переправі через Сіверський Донець в районі Райгородка. РФ завдала удару ФАБ-3000 по мосту через Сіверський Донець під Слов'янськом
06 жовтня, 08:58
РФ завдала удару по пасажирському потягу. Фото: Сумська ОВА Росія обстріляла потяг «Шостка—Київ»: десятки поранених
04 жовтня, 14:19
Російська артилерія на Краматорському напрямку. Фото: кадр із відео ЗСУ знищили САУ та гармати російських військ на Краматорському напрямку
03 жовтня, 16:49
Вид з кабіни українського МіГ-29. Пілот МіГ-29 з позивним Masked збив дві цілі РФ вночі
03 жовтня, 13:03
Наближення FPV-дрона до автівки у Херсоні. FPV-дрон РФ атакував автомобіль у Херсоні: постраждали двоє чоловіків
03 жовтня, 12:42

«Новини Донбасу» © 2025 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».

Всі опубліковані фотографії Depositphotos не підлягають подальшому відтворенню та/або поширенню в будь-якій формі без письмового дозволу компанії.

Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір