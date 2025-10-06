Дрони атакували Туапсинський НПЗ у Краснодарському краї

Туапсинський НПЗ. Фото з відкритих джерел

Вночі, 6 жовтня, Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї зазнав атаки безпілотників. Внаслідок інциденту виникла пожежа та постраждали двоє людей. Про подію повідомив голова округу у Краснодарському краї Сергій Бойко.

«Під час падіння уламків БПЛА на територію Туапсинського НПЗ поранення отримали дві людини. Їм надано всю необхідну медичну допомогу», — написав він.

За його словами, падіння уламків спричинило спалах у приміщенні охорони. Крім того, дрони пошкодили один із приватних будинків у селі Дедеркой.



Туапсинський нафтопереробний завод є найбільшим на Чорноморському узбережжі РФ і входить до структури компанії «Роснефть».

