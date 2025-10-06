Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі

Атака на Брянську область РФ: ймовірно, спалахнула місцева ТЕЦ

06 жовтня 2025, 13:58

Після атаки безпілотників на Брянську область Росії, ймовірно, спалахнула місцева ТЕЦ. Кадр із відео Після атаки безпілотників на Брянську область Росії, ймовірно, спалахнула місцева ТЕЦ. Кадр із відео

Жителі Брянської області Росії отримали увечері 5 жовтня попередження про ракетну небезпеку. Так, місцеві телегам-канали писали, що ТЕЦ у місті Клинці спалахнула після попередження про ракетну небезпеку на Клинцівський район.

Вони також опублікували фото та відео, нібито зроблені місцевими мешканцями у момент пожежі.

Також користувачі соцмереж пишуть про те, що в Клинцях відключено опалення, а в розташованому неподалік місті Стародуб зникла електрика. Офіційних коментарів місцевої влади поки що немає.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі про спалах не повідомляє.

У ніч проти 6 жовтня він попередив про ракетну небезпеку в Клінцовському та Унецькому районах та закликав місцевих жителів по можливості залишатися вдома. Але менш ніж за 10 хвилин він написав про відбій ракетної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що вночі, 6 жовтня, Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї зазнав атаки безпілотників. Внаслідок інциденту виникла пожежа та постраждали двоє людей.

