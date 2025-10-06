Атака на Брянську область РФ: ймовірно, спалахнула місцева ТЕЦ

Після атаки безпілотників на Брянську область Росії, ймовірно, спалахнула місцева ТЕЦ. Кадр із відео

Жителі Брянської області Росії отримали увечері 5 жовтня попередження про ракетну небезпеку. Так, місцеві телегам-канали писали, що ТЕЦ у місті Клинці спалахнула після попередження про ракетну небезпеку на Клинцівський район.

Вони також опублікували фото та відео, нібито зроблені місцевими мешканцями у момент пожежі.

Також користувачі соцмереж пишуть про те, що в Клинцях відключено опалення, а в розташованому неподалік місті Стародуб зникла електрика. Офіційних коментарів місцевої влади поки що немає.

При цьому губернатор Брянської області Олександр Богомаз у своєму телеграм-каналі про спалах не повідомляє.

У ніч проти 6 жовтня він попередив про ракетну небезпеку в Клінцовському та Унецькому районах та закликав місцевих жителів по можливості залишатися вдома. Але менш ніж за 10 хвилин він написав про відбій ракетної небезпеки.

Раніше повідомлялося, що вночі, 6 жовтня, Туапсинський нафтопереробний завод у Краснодарському краї зазнав атаки безпілотників. Внаслідок інциденту виникла пожежа та постраждали двоє людей.