ОСУВ «Дніпро», яке відповідало за напрямки фронту на Донбасі, ліквідували: у ЗСУ назвали причину

Емблема оперативно-стратегічного угруповання військ «Дніпро». Фото: ОСУВ «Дніпро»

Оперативно-стратегічне угруповання військ «Дніпро» припинило свою діяльність у зв'язку із запровадженням корпусної реформи. Про це у коментарі «Новинам Донбасу» повідомив речник Генерального штабу ЗСУ, майор Андрій Ковальов.



За його словами, ОСУВ «Дніпро» було не штатною структурою, а – тимчасовою.



«У зв'язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ «Дніпро» припинило своє існування. Генерал-майор Михайло Драпатий обіймає штатну посаду командувача Об'єднаних сил ЗСУ. Посада командувача ОСУВ «Дніпро» не штатна і він обіймав її за сумісництвом. Слід зазначити, що генерал-майор Михайло Драпатий продовжуватиме керувати відповідним комплектом військ у районі бойових дій», – сказав Ковальов.



Речник Генштабу зазначив, що ліквідація ОСУВ «Дніпро» не погіршить керованість військами й негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення.



«Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами. Генерал-майор Михайло Драпатий залишається на посаді командувача Об'єднаних сил», – додав майор.

