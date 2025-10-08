Верховна Рада проголосувала за постанову про безперервну роботу місцевої влади під час війни. Що це означає

Результат голосування за постанову про безперервну роботу місцевої влади. Фото: кадр із відео

8 жовтня Верховна Рада проголосувала за постанову про безперервність функціонування представницьких органів місцевого самоврядування в Україні в умовах військової агресії Російської Федерації. Про це стало відомо з трансляції засідання парламенту.



За це рішення проголосували 308 народних депутатів, утримався – один.



Згідно з проєктом постанови, її основні положення наступні:

організація підготовки та проведення місцевих виборів з дотриманням національного законодавства, європейських стандартів демократичних виборів неможливі в умовах військової агресії Російської Федерації проти України та запровадженого у зв'язку з цим в Україні воєнного стану;

відповідальність за неможливість своєчасної організації підготовки та проведення місцевих виборів в Україні з дотриманням демократичних виборчих стандартів несе держава-агресор – Російська Федерація;

стійке функціонування органів місцевого самоврядування та здійснення ними повноважень, передбачених Конституцією та законами України, є обов'язковими умовами дотримання принципу безперервності влади, забезпечення правопорядку, національної безпеки, оборони та життєдіяльності територіальних громад;

сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради та сільські, селищні, міські голови, обрані відповідно до закону на вільних, рівних, прямих виборах шляхом таємного голосування є повноважними, крім тих, повноваження яких достроково припинені в установленому законом порядку. Вони виконуватимуть свої повноваження до обрання нового складу відповідної місцевої ради, сільського, селищного, міського голови на наступних місцевих виборах та початку здійснення ними своїх повноважень;

після закінчення збройної агресії РФ проти України та припинення або скасування введеного у зв'язку з нею воєнного стану в Україні в порядку, встановленому законом, рішення про проведення місцевих виборів буде прийняте відповідно до Конституції України, Виборчого кодексу та законів України.

