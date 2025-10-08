Верховная Рада проголосовала за постановление о непрерывной работе местных властей во время войны. Что это значит

Результат голосования за постановление о непрерывной работе местных властей. Фото: кадр из видео

8 октября Верховная Рада проголосовала за постановление о непрерывности функционирования представительских органов местного самоуправления в Украине в условиях военной агрессии Российской Федерации. Об этом стало известно из трансляции заседания парламента.



За это решение проголосовали 308 народных депутатов, воздержался – один.



Согласно проекту постановления, его основные положения следующие:

организация подготовки и проведения местных выборов с соблюдением национального законодательства, европейских стандартов демократических выборов невозможны в условиях военной агрессии Российской Федерации против Украины и введенного в связи с этим в Украине военного положения;

ответственность за невозможность своевременной организации подготовки и проведения местных выборов в Украине с соблюдением демократических избирательных стандартов несет государство-агрессор – Российская Федерация;

устойчивое функционирование органов местного самоуправления и осуществление ими полномочий, предусмотренных Конституцией и законами Украины, являются обязательными условиями соблюдения принципа непрерывности власти, обеспечения правопорядка, национальной безопасности, обороны и жизнедеятельности территориальных громад;

сельские, поселковые, городские, районные в городах, районные, областные советы и сельские, поселковые, городские главы, избранные в соответствии с законом на свободных, равных, прямых выборах путем тайного голосования являются полномочными, кроме тех, полномочия которых досрочно прекращены в установленном законом порядке. Они будут исполнять свои полномочия до избрания нового состава соответствующего местного совета, сельского, поселкового, городского главы на следующих местных выборах и начала осуществления ими своих полномочий;

после окончания вооруженной агрессии РФ против Украины и прекращения или отмены введенного в связи с ней военного положения в Украине в порядке, установленном законом, решение о проведении местных выборов будет принято в соответствии с Конституцией Украины, Избирательным кодексом и законами Украины.

Напомним, что глава Донецкой ОВА Вадим Филашкин рассказал, насколько готова область к отопительному сезону.