Після обстрілів у Дружківці відчувається сильний запах аміаку

Сильний запах аміаку відчувається у Дружківці на Донеччині після сьогоднішніх обстрілів. Про це повідомляє кореспондент «Новин Донбасу».

Зазначається, що сьогодні після полудня у Дружківці пролунали вибухи. Після цього в усіх районах міста відчувався стійкий запах аміаку.

Місцеві жителі у пабликах скаржаться на різкий специфічний запах.

Офіційна інформація про подію не надходила.

