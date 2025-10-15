Україна відбила нічну атаку зі 113 дронів РФ

Літак ПС ЗСУ.

В ніч на 15 жовтня (з 22:50 14 жовтня) Росія атакувала Україну 113 ударними БПЛА типів «Шахед», «Гербера» та інших. Про це повідомили в Командуванні Повітряних Сил ЗСУ.



За попередніми даними, станом на 08:30 силами протиповітряної оборони збито або придушено 86 ворожих дронів на півночі, півдні та сході країни.



Зафіксовано влучання 26 ударних БПЛА в 11 локаціях, а також падіння уламків в одному з районів.



«Атака триває, в повітряному просторі залишаються кілька ворожих БПЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!», — зазначили в ПС ЗСУ.