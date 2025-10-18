На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач

На ЗАЕС розпочали ремонт ліній енергопостачання атомної електростанції. Фото: x.com/iaeaorg

Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що на Запорізькій атомній станції (окуповане місто Енергодар у Запорізькій області) було розпочато ремонт ліній електропередач до ЗНПП після 4-тижневого відключення.



«Після 4-тижневої перерви розпочалися роботи з ремонту пошкоджених зовнішніх ліній електропередачі, що ведуть до ЗНП, після створення місцевих зон припинення вогню, щоб роботи могли продовжуватись», — зазначив він.





Відновлення зовнішнього електропостачання має вирішальне значення для ядерної безпеки та захисту. За його словами, і Україна, і Росія конструктивно співпрацювали з МАГАТЕ, щоб забезпечити реалізацію складного плану ремонту.



Раніше ми писали, що дизельного пального є достатньо для живлення генераторів протягом 20 днів без поповнення запасів. Однак Гроссі заявив, що втрата зовнішнього електропостачання «збільшує ймовірність ядерної аварії».



Крім того, 9 жовтня було запущено процес відновлення зовнішнього електропостачання Запорізької АЕС.

