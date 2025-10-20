У РФ хочуть саджати за диверсії з 14 років: влада боїться молоді

Молоді люди заспівали пісню Noize MC у центрі Санкт-Петербурга.

У Росії внесено законопроєкт, що передбачає зниження віку кримінальної відповідальності за диверсії до 14 років, повідомляє ASTRA. Авторами ініціативи стали 419 депутатів усіх фракцій на чолі із головою Держдуми Володіним.



Документ пропонує доповнити перелік злочинів, за які настає відповідальність з 14 років, включивши до нього диверсію, сприяння диверсійній діяльності, організацію і підтримку терористичних угруповань.

«Для диверсійних злочинів встановити відповідальність за аналогією з уже діючою за тероризм, у тому числі знизивши вікову планку до 14 років. Ці пропозиції підтримані Верховним судом і Урядом РФ», — заявив голова комітету Думи з безпеки Васілій Піскарьов.

Крім того, депутати пропонують ввести довічне ув'язнення за залучення дітей до тероризму і диверсій, а також скасувати терміни давності для подібних злочинів.

У центрі Санкт-Петербурга натовп молодих людей влаштував вуличне караоке та заспівав пісню Noize MC «Кооператив “Лебедине озеро”» — ту саму, яку влада визнала екстремістською



Відео швидко розлетілося по соцмережах і викликало істерику у Z-блогерів, вони вимагають покарати всіх… pic.twitter.com/31uU1DjMpa — Ateo Breaking (@AteoBreaking) October 14, 2025



На тлі цієї ініціативи в мережі обговорюють масове караоке в центрі Санкт-Петербурга, де молоді люди заспівали пісню Noize MC «Кооператив "Лебедине озеро"» — ту саму, яку влада визнала екстремістською.

«Где вы были восемь лет, ё**ные нелюди?

Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди.

Пусть за “Озеро” своё дед трясётся в трепете,

Нах с экрана Соловьёв, пусть танцуют лебеди».

Відео миттєво розійшлося по соцмережах та викликало істерику у Z-блогерів, які вимагають покарати «всіх учасників провокації».

Молодь у центрі Петербурга виконала заборонену пісню Noize MC, чим викликала бурхливу реакцію Z-блогерів.

З 2022 року, за даними «Верстки», російські суди засудили не менше 158 підлітків у справах про тероризм та диверсії.