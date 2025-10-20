Донецьк Луганськ Маріуполь Слов'янськ Краматорськ Авдіївка Бахмут Горлівка Покровськ Вода на Донбасі
У РФ хочуть саджати за диверсії з 14 років: влада боїться молоді
20 жовтня 2025, 17:27

У РФ хочуть саджати за диверсії з 14 років: влада боїться молоді

Молоді люди заспівали пісню Noize MC у центрі Санкт-Петербурга. Молоді люди заспівали пісню Noize MC у центрі Санкт-Петербурга.

У Росії внесено законопроєкт, що передбачає зниження віку кримінальної відповідальності за диверсії до 14 років, повідомляє ASTRA. Авторами ініціативи стали 419 депутатів усіх фракцій на чолі із головою Держдуми Володіним.

Документ пропонує доповнити перелік злочинів, за які настає відповідальність з 14 років, включивши до нього диверсію, сприяння диверсійній діяльності, організацію і підтримку терористичних угруповань.

«Для диверсійних злочинів встановити відповідальність за аналогією з уже діючою за тероризм, у тому числі знизивши вікову планку до 14 років. Ці пропозиції підтримані Верховним судом і Урядом РФ», — заявив голова комітету Думи з безпеки Васілій Піскарьов.

Крім того, депутати пропонують ввести довічне ув'язнення за залучення дітей до тероризму і диверсій, а також скасувати терміни давності для подібних злочинів.


На тлі цієї ініціативи в мережі обговорюють масове караоке в центрі Санкт-Петербурга, де молоді люди заспівали пісню Noize MC «Кооператив "Лебедине озеро"» — ту саму, яку влада визнала екстремістською.

«Где вы были восемь лет, ё**ные нелюди?
Я хочу смотреть балет, пусть танцуют лебеди.
Пусть за “Озеро” своё дед трясётся в трепете,
Нах с экрана Соловьёв, пусть танцуют лебеди».

Відео миттєво розійшлося по соцмережах та викликало істерику у Z-блогерів, які вимагають покарати «всіх учасників провокації».

Молодь у центрі Петербурга виконала заборонену пісню Noize MC, чим викликала бурхливу реакцію Z-блогерів.

З 2022 року, за даними «Верстки», російські суди засудили не менше 158 підлітків у справах про тероризм та диверсії.

Переможемо цензуру разом!

Як читати «Новини Донбасу» на окупованих територіях

ТЕГИ

Місця
Санкт-Петербург РФ
Інше
зниження віку кримінальної відповідальності відповідальність з 14 років заборонені пісні РФ спротив молоді
@novosti.dn.ua

СТАТТІ

10 років Donbas Media Forum: як регіональний майданчик став національною платформою для журналістів
Donbas Media Forum-2025: відповіді на виклики українських медіа у часи кризи
02 жовтня 2025, 10:05
НОВИНИ ДОНЕЦЬК / ЛУГАНСЬК УСЕ
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
17:58
Від «міста троянд» до пакетів в унітазах: хроніки водної катастрофи в Донецьку онлайн (оновлюється)
17:55
Одна бочка на весь район: в окупованій Макіївці мешканцям не вистачає води
12:41
З культурного центру на декорацію: у Маріуполі знищують автентичність історичної будівлі
15:32
Україна понад 40 разів з початку повномасштабної війни рятує ЗАЕС від блекауту
14:25
Дрони двічі вдарили по нафтотерміналу в Криму: з`явилися супутникові знімки наслідків
12:44
На ЗАЕС було розпочато ремонт ліній електропередач
19:27
Сили оборони атакували нафтобазу в окупованому Криму
16:45
В окупованому Маріуполі відкрили «Дім Юнармії»: росіяни намагаються готувати дітей до війни – міськрада
07:27
В окупованому Донецьку сталася серія нічних ударів по базах й складу БК
06:40
У Гвардійському після атаки дронів горить нафтобаза і склад БК
21:59
В Запорізькій області ліквідували російського пропагандиста
14:34
На ТОТ зростають ціни на бензин та обмежують продаж техніки
08:20
У Криму прискорюють будівництво військового госпіталю через втрати РФ
22:58
У Луганську спалахнув житловий будинок: вогонь міг супроводжуватися вибухом
19:01
У Феодосії посилилася бензинова криза: городянам обмежили продаж палива
18:14
У захопленому Маріуполі вантажівка протаранила трамвай з пасажирами
16:42
На окупованій Луганщині сталася аварія на водогонах: без питної води залишилися 200 тисяч людей – ОВА
14:53
Військовий РФ погрожував ножем і зґвалтував дівчину в окупованому Зугресі на Донеччині
12:53
ГРВІ та грип на окупованій Луганщині: чотири школи закрилися на карантин
усі новини
18:40
Росія завдала масштабного удару по збагачувальній фабриці у Дніпропетровській області
18:06
Російський солдат спробував здатися і був убитий дроном РФ
17:47
Військам РФ вдається розширити контроль у центрі Куп'янська: найближчі тижні – вирішальні для міста – DeepState
17:27
У РФ хочуть саджати за диверсії з 14 років: влада боїться молоді
17:12
Російські авіація та артилерія вдарили по Костянтинівці: пошкоджені будинки і є загибла
16:58
Російська армія просунулася у Куп'янську та Вовчанську – DeepState
16:45
НАБУ та САП повідомили про підозру голові облради та її дружині-нардепу у недостовірному декларуванні
16:39
Російський безпілотник вдарив по Слов'янську: пошкоджені багатоповерхівки та дитсадок
16:16
МіГ-29 ЗСУ ударом JDAM-ER знищив піхоту РФ у будинку
16:04
NYT: Україні та Росії не вдасться змінити лінію фронту найближчими місяцями
15:29
Російські війська потрапили під удар на північному заході Покровська, точаться бої в промзоні
14:44
ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
14:29
Пєсков розповів про позицію Росії щодо України — «Будапешт обрано не випадково»
13:59
На Оренбурзькому ГПЗ спалахнула нова масштабна пожежа
13:43
Зеленський обговорив з Макроном кроки щодо посилення тиску на Росію
13:10
Російські дрони атакували Покровську громаду: виникла пожежа та пошкоджено будівлі
12:59
ЗСУ ліквідували ДРГ у центрі Покровська: посилюється оборона
12:12
Два FPV-дрони синхронно ліквідували окупанта під Часовим Яром
11:58
Касир одеського банку передавала персональні дані військових російським спецслужбам
11:12
Армія РФ за добу 27 разів обстріляла Донеччину: шістьох людей поранено
усі новини
ВІДЕО
Солдат РФ повертається у бік дрона, що наближається. Російський солдат спробував здатися і був убитий дроном РФ
20 жовтня, 18:06
Молоді люди заспівали пісню Noize MC у центрі Санкт-Петербурга. У РФ хочуть саджати за диверсії з 14 років: влада боїться молоді
20 жовтня, 17:27
Момент прильоту у будинок з окупантами. МіГ-29 ЗСУ ударом JDAM-ER знищив піхоту РФ у будинку
20 жовтня, 16:16
Скріншот: t.me/petrenko_iHS Російські війська потрапили під удар на північному заході Покровська, точаться бої в промзоні
20 жовтня, 15:29
Наближення до РЛС дрона. ГУР знищило новітню РЛС «ВАЛДАЙ» в Джанкої
20 жовтня, 14:44
Пожежа на ОГПЗ. На Оренбурзькому ГПЗ спалахнула нова масштабна пожежа
20 жовтня, 13:59
Ця версія сайту створена за підтримки фонду Freedom House Ukraine.

«Новини Донбасу» © 2024 Усі права захищені. Використання матеріалів сайту дозволяється за умови посилання (для інтернет-видань — гіперпосилання) на сайт novosti.dn.ua.

Усі матеріали, які розміщені на даному сайті з посиланням на агентство «Інтерфакс-Україна», не підлягають подальшому відтворенню та/або розповсюдженню в будь-якій формі, крім письмового дозволу агентства «Інтерфакс-Україна».
Про насПолітика сайтуРедакціяПолітика конфіденційностіКонтактиРекламаПублічний договір