Священику з Лимана повідомлено про підозру за допомогу окупантам

Підозрюваний у пособництві державі-агресору РФ.

Донецька обласна прокуратура заочно повідомила про підозру священнику одного з храмів Лимана, який допомагав російським окупантам під час тимчасової окупації міста. Його дії кваліфіковано як пособництво державі-агресору (ч. 1 ст. 111-2 КК України).



У травні 2022 року настоятель храму Горлівської єпархії УПЦ добровільно надав приміщення, включаючи підвальні, для розміщення особового складу ворога, складування спорядження та боєприпасів. Окупанти також використовували двір церкви як стоянку для військової техніки.



Після звільнення Лимана в жовтні 2022 року священник втік разом з окупантами й перебуває в розшуку. Досудове розслідування проводить ГУ СБУ в Донецькій та Луганській областях.



Санкція статті передбачає позбавлення волі на 10-12 років із забороною обіймати певні посади або займатися діяльністю на строк 10-15 років, з можливою конфіскацією майна.

Нагадаємо, синод РПЦ звільнив митрополита Донецького і Маріупольського УПЦ МП Іларіона. Замість нього призначено церковного діяча з Росії.