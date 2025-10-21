Російський безпілотник вдарив по завантаженому перехрестю у Сумах: пошкоджений автобус, понад 10 людей поранені

Наслідки удару по перехрестю у Сумах. Фото: Сумська МВА

21 жовтня російський БПЛА прицільно вдарив по перехрестю у Сумах. Про це повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.



Пошкоджені автомобілі та цивільна інфраструктура. Внаслідок атаки поранення отримали дев'ять людей.



Голова Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко розповів, що удар стався під час руху машин.



Усіх постраждалих доправили до лікарні. Їхній стан стабільний.



За даними виконувача обов'язків Сумського міського голови Артема Кобзаря, пошкоджені понад 10 автомобілів та багатоповерхівки.



Попередньо, місто атакував дрон «Італмас».



У пресслужбі Сумської обласної прокуратури розповіли, що удар прийшовся по одній із найбільш завантажених проїжджих частин міста.



Пошкоджений рейсовий автобус.



Оновлено 21:30. У пресслужбі ДСНС України повідомили, що кількість поранених зросла до 12 людей.

Нагадаємо, що 21 жовтня «шахеди» масовано атакували Новгород-Сіверський Чернігівської області, у місті близько 20 «прильотів», четверо загиблих та семеро поранених.