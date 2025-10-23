США ввели санкції проти найбільших російських нафтових компаній – «Роснафта» та «Лукойл». Що відомо

Потужності «Лукойлу» у Каспійському морі. Фото: «Лукойл»

Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США запровадило додаткові санкції проти Росії через відсутність серйозної прихильності Москви до мирного процесу з припинення війни проти України. Про це повідомили у Мінфіні США.



Як зазначили у відомстві, ці дії посилюють тиск на енергетичний сектор Росії та погіршують здатність Кремля залучати доходи своєї воєнної машини та підтримувати ослаблену економіку.



«Зараз настав час зупинити вбивства і негайно оголосити припинення вогню. Враховуючи відмову президента Путіна припинити цю безглузду війну, Міністерство фінансів запроваджує санкції проти двох найбільших російських нафтових компаній, які фінансують воєнну машину Кремля. Міністерство фінансів готове вжити подальших заходів, якщо це буде необхідно, щоб підтримати зусилля президента Трампа, спрямовані на припинення чергової війни. Ми закликаємо наших союзників приєднатися до нас і дотримуватись цих санкцій», – заявив міністр фінансів США Скотт Бессент.



Американські санкції спрямовані проти двох найбільших російських нафтових компаній – «Роснафта» та «Лукойл». Крім того, під санкції потрапила низка російських дочірніх компаній «Роснафти» та «Лукойлу». Усі організації, що належать «Роснафті» та «Лукойлу» на 50 або більше відсотків, прямо чи опосередковано, блокуються, навіть якщо вони не були внесені до списків санкцій.



«Роснафта» – це вертикально інтегрована енергетична компанія, що спеціалізується на розвідці, видобутку, переробці, транспортуванні та продажу нафти, природного газу та нафтопродуктів. «Лукойл» займається розвідкою, видобутком, переробкою, маркетингом та розподілом нафти та газу в Росії та закордоном.

Нагадаємо, що в Росії заявили про відмову від припинення вогню, запропонованого президентом США Дональдом Трампом.