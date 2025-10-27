У Києві обговорять як зберегти людський капітал та інституції Донецької області

28 листопада у Києві відбудеться одноденний форум «Донеччина 2025: погляд у майбутнє — збереження людського капіталу та інституцій регіону через громадську участь». Його організують Донецька облдержадміністрація та ГО «Асоціація «Відновлення та розвитку», за підтримки Міжнародного фонду «Відродження».



Форум, як зазначають організатори, стане відкритим майданчиком для діалогу між представниками органів державної влади та місцевого самоврядування, інститутів громадянського суспільства, волонтерських ініціатив, міжнародних партнерів та медіа.



Мета заходу — консолідувати зусилля для відновлення та розвитку Донеччини, зберегти людський і соціальний капітал регіону та посилити роль громад у формуванні державних рішень.



Програма форуму включає пленарну панель «Людиноцентричний підхід, як запорука належного врядування та повоєнного відновлення», а також дві публічні дискусії — «Місце і роль громадськості у формуванні державної стратегії щодо Донеччини: від самозбереження до повернення» та «Локальна ідентичність Донеччини: що нас об'єднує в умовах війни та як не втратити зв'язок з домом»



Організатори запрошують представників інститутів громадянського суспільства, волонтерських об'єднань, молодіжних спільнот, органів влади, міжнародних партнерів та журналістів заповнити анкету попереднього опитування учасників за посиланням.



Результати опитування допоможуть сформувати програму, що відповідає актуальним запитам спільнот, забезпечити збалансовану участь усіх зацікавлених сторін та ефективно організувати логістику форуму. При цьому організатори наголошують на тому, що заповнення форми не гарантує автоматичного запрошення — кількість місць обмежена, а склад учасників формуватиметься з урахуванням балансу між секторами.