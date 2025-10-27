В Киеве обсудят, как сохранить человеческий капитал и институты Донецкой области

28 ноября в Киеве состоится однодневный форум «Донеччина 2025: взгляд в будущее — сохранение человеческого капитала и институтов региона через общественное участие». Его организуют Донецкая областная государственная администрация и общественная организация «Ассоциация "Восстановления и развития"» при поддержке Международного фонда «Возрождение».



Форум, по данным организаторов, станет открытой площадкой для диалога между представителями органов государственной власти и местного самоуправления, институтов гражданского общества, волонтерских инициатив, международных партнеров и медиа.



Как отмечают организаторы, цель мероприятия — объединить усилия для восстановления и развития Донецкой области, сохранить человеческий и социальный капитал региона и усилить роль общин в формировании государственных решений.



Программа форума включает пленарную панель «Человекоцентричный подход как основа надлежащего управления и послевоенного восстановления», а также две публичные дискуссии — «Место и роль общественности в формировании государственной стратегии в отношении Донеччины: от самосохранения к возвращению» и «Локальная идентичность Донеччины: что нас объединяет в условиях войны и как не потерять связь с домом».



Организаторы приглашают представителей институтов гражданского общества, волонтерских объединений, молодежных сообществ, органов власти, международных партнеров и журналистов заполнить анкету предварительного опроса участников по ссылке.



Результаты опроса помогут сформировать программу, соответствующую актуальным запросам сообществ, обеспечить сбалансированное участие всех заинтересованных сторон и эффективно организовать логистику форума. При этом организаторы подчеркивают, что заполнение формы не гарантирует автоматического приглашения — количество мест ограничено, а состав участников будет формироваться с учетом баланса между секторами.