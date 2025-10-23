ЗСУ вночі вдарили по Рязанському НПЗ та Бєлгородському складу боєприпасів

У ніч на 23 жовтня українські військовослужбовці завдали удару нафтопереробному заводу «Рязанський», також під удар потрапив склад боєприпасів у Бєлгородській області. Про це повідомили у пресслужбі Генштабу ЗСУ.



«Рязанський» нафтопереробний завод є одним із найбільших у центральній частині Російської Федерації та належить компанії «Роснефть». Потужності підприємства передбачають переробку понад 17 мільйонів тонн нафти на рік та відіграють важливу роль у забезпеченні паливом військових формувань противника та логістичних ланцюжків забезпечення збройних сил окупантів», — йдеться у повідомленні.



Виведення частини виробничих потужностей заводу з ладу знижує можливості російської армії у веденні бойових дій.



Зафіксовано вибухи в районі мети та масштабну пожежу на території підприємства.



Окрім того, цієї ж ночі українські ударні безпілотні системи вразили склад боєприпасів ворога у районі населеного пункту Валуйки Бєлгородської області.



Раніше ми писали, що українські військовослужбовці вночі на 22 жовтня вразили низку стратегічних об'єктів на території РФ. Зокрема, Саранський механічний завод у республіці Мордовія та НПЗ у Дагестані.

