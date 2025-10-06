У Бєлгороді після удару горить ТЕЦ «Луч» — густий дим над містом

У російському Бєлгороді прогримів потужний вибух — під удар потрапила теплоелектроцентраль «Луч». Відео наслідків опублікував Telegram-канал Exilenova+.
На кадрах, знятих місцевими жителями, видно густі клуби диму, що здіймаються над районом. За попередніми даними, пошкоджено один з енергоблоків станції.
Пожежа помітна з різних частин міста, на місці працюють екстрені служби. Раніше РФ вдарила дроном «Італмас» по пологовому будинку в Сумах.
