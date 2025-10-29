У захопленому Донецьку посеред дороги впав БПЛА. Фото: соцмережі

У тимчасово захопленому Росією Донецьку в середу, 29 жовтня, дрон впав посеред дороги. На перехресті вулиці Калініна та проспекту Богдана Хмельницького затор. Про це повідомляє соцмережі.



Як зазначається, інформації щодо постраждалих та пошкоджень немає.





Раніше ми писали, що пізно ввечері, 26 жовтня, в Донецьку сталися обстріли, внаслідок яких постраждали житлові квартали міста. У Ленінському районі спалахнули дві пожежі — на 4-му та 8-му поверхах багатоквартирного будинку на Ленінському проспекті. Вогонь також пошкодив балкони на верхніх поверхах, зруйновано 14 вікон.

