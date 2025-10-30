ЗСУ відкинули російську армію під Добропіллям – DeepState

Просування українських військ під Добропіллям. Фото: карта DeepState

Сили оборони України відкинули російські війська поблизу села Нове Шахове у Донецькій області. Про це повідомили аналітики DeepState.



Водночас окупанти просунулися біля міста Покровськ та села Володимирівка на Донеччині.



Крім того, росіяни просунулися поблизу села Полтавка та у селі Новомиколаївка Запорізької області.



За даними Генерального штабу ЗСУ, на Покровському напрямку за минулу добу українська армія відбила 55 штурмів, зокрема в районі Покровська, на Гуляйпільському – один.

Нагадаємо, що у ЦПД спростували слова голови Кремля Володимира Путіна про «оточення ЗСУ» у Покровську.